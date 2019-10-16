بن بريك يناقش الأوضاع الأمنية في محافظة لحج

ناقش رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأربعاء،الأوضاع الأمنية في محافظة لحج، وذلك خلال لقائه مع مدير أمن لحج العميد صالح السيد.

وبحث اللقاء ،دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومتابعة ضبط المخالفين للقانون في المحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء بن بريك بدور الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج في مكافحة الإرهاب والجريمة وتثبيت الأمن و الاستقرار بالمحافظة.

وطالب بن بريك، الجميع ببذل المزيد من الجهد ورفع اليقظة الأمنية واستشعار المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

وأكد بن بريك، على ضرورة التنسيق بين الوحدات الأمنية لضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار، مشددا على أهمية تطوير مستوى الأداء الأمني ورفع اليقظة الأمنية بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة.