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بن بريك يحذر من عودة الجبواني والميسري إلى الجنوب

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حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني من بريك، اليوم الأحد، من عودة وزير النقل بحكومة الشرعية صالح الجبواني ووزير الداخلية أحمد الميسري إلى الجنوب، مؤكدا أنهما  من صناع الفتن.

وقال بن بريك عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”:”إن عودة الميسري والجبواني للجنوب ستكون مرحبا بها لولا ما قاما به بعد منحهم الأمان والعفو بعد فتنة مطلع شهر أغسطس التي أشعلاها لتسليم عدن لحزب الإصلاح ثم فرارهم بجنح الليل وتهديدهم بالعودة”.

وأضاف:” وعادوا مقتحمين شعبهم بمليشيات القاعدة وكسروا بخزي وعار، ثم الآن يعودان!!!فإننا نحذر الفتن “.

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المشهد العربي

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