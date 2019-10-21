بمناسبة احتفالات أكتوبر..انتقالي أبين يكرم عددا من المعلمين النموذجيين

نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين صباح اليوم الإثنين حفل تكريم لعدد من المعلمين والمعلمات النموذجيي، في قاعة نور بعاصمة المحافظة زنجبار.

ويأتي هذا تكريم في إطار احتفالات الشعب الجنوبي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد.

وعبر رئيس مجلس الانتقالي العميد عبدالله الحوتري عن سعادته بتكريم نخبة من المعلمين والمعلمات من أبناء مديريات زنجبار وخنفر.

وأكد أن هؤلاء المعلمين كان لهم باع طويل في العملية التعليمية بالمحافظة وقدموا الكثير للارتقاء بالمراحل التعليمية في المحافظة.

وفي ختام الحفل تم تكريم المعلمينوالمعلمات بشهادات تقديرية، ومبلغ مالية من قبل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي نظير لجهودهم في خدمة كافة المراحل التعليمية بالمحافظة.