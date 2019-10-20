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بمشاركة الجانب الأمريكي.. البرنامج السعودي ينظم ورشة بعنوان “الاستقرار 2”

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نظم ‎البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسفير ‎الولايات المتحدة الأمريكية لدى ‎اليمن، كريستوفر هينزل، ورشة بعنوان “الاستقرار 2″، يشارك فيها عدد من منسوبي الجهات الحكومية المختلفة في الجانبين السعودي والأمريكي.
جاء ذلك بحسب سلسلة تغريدات للبرنامج السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي.
و‏تأتي هذه الورشة ضمن تعاون ‎ البرنامج السعودي مع الشركاء الدوليين في مجال بناء القدرات وتعزيز الأساليب المثلى لإدارة التنمية وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحلية.
‏ويشارك في الورشة من الجانب الأمريكي، وفداً من السفارة الأمريكية، ومكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنسوبي البرنامج، إضافةً لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية ‎السعودية.

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المشهد العربي

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