بقاء الوحدة والحوثيين في الجنوب سينتهي بالضياع

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، أن بقاء الشرعية أو الحوثي في الجنوب واحد، وسيؤدي إلى الضياع.

وكتب بن بريك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بقاء الوحدة وبقاء الحوثي بأي شكل وبأي صورة من المسميات سواء حزب سياسي أو جماعة أو مليشيا كل ذلك يعني انتشاره في الجنوب السني 100% وفتح فروع له يمارس فيها أنشطته ويبث فكره وكل ذلك سيكون بحماية القانون والدستور”.

وتابع: “حينها لا شمال ولا جنوب وسيضيع الكل كما ضاعت العراق.. الحسبة ليست معقدة”.