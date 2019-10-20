بـ شروط تعجيزية.. الشرعية تحاول الهروب من المسؤولية وإفشال حوار جدة

أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، أن حكومة الشرعية تحاول بشتى الطرق الهروب من المسؤولية وإفشال حوار جدة.

وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “حينما تحاول الشرعية أن تضع شروطا تعجيزية لاعلاقة لها بالمشكلة في كيفية إدارة الجنوب وتوحيد جهود الحرب ضد الحوثي، فهي بذلك تتهرب من مسؤوليتها وتفشل الحوار بتعمد واضح لغرض إبقاء الأوضاع كما هي عليه حاليا نظرا لما تجنيه من أموال عبر الفساد وتهريب السلاح والاتجار به وبيع النفط”.