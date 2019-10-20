 بعد حريقها ..تواصل أعمال إعادة تأهيل محطة صيرة للمحروقات (صور)

تمهيدا لإدخالها الخدمة، تتواصل أعمال إعادة تأهيل محطة صيرة للمحروقات التابعة لشركة النفط بالعاصمة عدن.

ويقوم بجهود ذاتية مهندسو شركة النفط فرع عدن بأعمال إعادة ترميم وصيانة المحطة التابعة لفرع الشركة وذلك لإدخالها في الخدمة تلبية لمتطلبات السوق المحلية.

ويجري العمل في محطة المحروقات على قدم وساق لإعادة تشغيل محطة الوقود بطاقتها الكاملة، وذلك بإشراف ومتابعة من قيادة شركة النفط بعدن ، وذلك عقب ما لحق بها من أضرار جراء الحريق الذي وقع بها مؤخرا.

وأكد المهندسون القائمون على إعادة تأهيل محطة صيرة، أن أعمال إعادة تأهيل المحطة وصلت إلى مراحل متقدمة مشيرين إلى أن إضرارا كبيرة لحقت بالمحطة إثر الحريق.

ومن جهته أكد مدير إدارة المحطات في شركة النفط ، أن جهودا كبيرة تبذل حاليا من قبل مهندسي وفنيي الشركة لإعادة تأهيل محطة صيرة استعدادا لعودتها إلى العمل وخدمة شريحة الصيادين في عدن.

وعبر مدير إدارة المحطات عن خالص شكره وتقديره للإدارة الفنية والإنشاءات ولكافة العاملين فيها نظير ما يقومون بها من أعمال وجهود متواصلة ،مؤكدا أن قيادة شركة النفط وجهت بتذليل كافة الصعوبات لضمان سرعة إنجاز العمل المطلوب لإعادة تأهيل المحطة.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، شب حريقا هائل في محطة صيرة للمحروقات في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.