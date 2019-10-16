بريطانيا تدعم جهود الإعمار في محافظة حضرموت,,تفاصيل

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعا بين محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر.

وبحث الاجتماع، مجالات التعاون بين الطرفين وذلك بهدف دعم جهود التنمية في محافظة حضرموت.

وخلال الاجتماع، شرح البحسني وضع المحافظة لنائب السفير البريطاني، وموضحا جهود قيادة السلطة المحلية في مجال التنمية وفي الملف الأمني والصعوبات التي تعترض هذه الجهود وتؤرق المواطنين بسبب قلة الإمكانات التي فرضتها ظروف الحرب الحالية.

من جانبه، أعرب نائب السفير البريطاني عن إعجابه بالتجربة في حضرموت وما تنعم به من أمن واستقرار، مشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية في إعادة مؤسسات الدولة والقضاء للعمل، وما حققته حضرموت على صعيد تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة ومحاربة الإرهاب وفرض الاستقرار.

وأكد فيونا والكر، وقوف المملكة المتحدة إلى جانب اليمن في هذه الظروف الصعبة، ودعم جهود الأعمار والبناء والأمن في حضرموت .