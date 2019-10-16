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برعاية المجلس الانتقالي..عرض بحري في سيئون احتفالاً بذكرى ثورة أكتوبر (صور)

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ضمن احتفالات أبناء الجنوب بالذكرى الـ56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، وبرعاية المجلس الانتقالي الجنوبي،شهدت مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء، عرضاً كرنفالياً بحرياً، شارك فيه عدد من صيادي المدينة.
وقام الصيادون بمديرية سيحوت بتنظيم العرض البحري، بواسطة القوارب البحرية، التي تزينت بأعلام دولة الجنوب، وصور الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
وطالب الصيادون،من خلال بعض الشعارات والأهازيج الثورية باستعادة الدولة الجنوبية، كما أكدوا دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعقب الانتهاء من العرض البحري، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة.
حضر العرض، قيادات المجلس الانتقالي بمحافظة المهرة وجمع غفير من الجماهير من مختلف مناطق محافظة المهرة.

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المشهد العربي

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