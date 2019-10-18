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برعاية الانتقالي.. نورس يتوج بلقب الممتاز ببطولة عدن المفتوحة للتنس

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أقيمت عصر اليوم الجمعة، على ملاعب نادي التنس العدني، المباراة النهائية لفئة الممتاز بين اللاعبين نورس فايز و شرف محمد.

وبدأت المباراة بحذر من قبل كلا اللاعبين وسعى كل منهما للتقدم ولما كان مستواهما متقاربا ، قبل أن يحسمه اللاعب نورس فايز لصالحه بنتيجة 6/2. 

واستمر اللقاء وحاول شرف محمد أن يتجنب بعض الأخطاء التي رافقت سير أداءه في محاولة منه لخطف هذا الشوط لكن نورس فايز كان واثقا من أدائه، واستطاع أن يتحكم بهدوئه فأربك بذلك حسابات خصمه الذي لم يفلح في مجاراة الأسمر الصغير نورس فايز لينتهي الشوط بفوز الأخير بنتيجة 6/4.

وبهذا الفوز توج اللاعب نورس فايز ببطولة عدن المفتوحة للتنس الأرضي لفئة الممتاز.

وعلى الملعب الآخر، لعب نهائي زوجي رواد التنس الأرضي وفيه تمكن اللاعبان جمال الحاج و رضا عبدالمجيد من الفوز بلقب فئة الرواد بعد تغلبهما على سامي مهدي و محمد فؤاد بنتيجة 4/2 ، 4/2.

وفي فئة الناشئين التي لازالت منافساتها مستعرة، فقد أقيمت على الملعب الثالث مباراة (فردي) انتهت لصالح اللاعب عزيز عادل على خصمه ترتيل فايز بنتيجة 9/5 ، وبهذا الفوز تأهل الأول إلى دور النصف النهائي من البطولة.

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المشهد العربي

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