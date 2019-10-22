برعاية الانتقالي..منافسات ساخنة في بطولة عدن المفتوحة للتنس الأرضي (صور)
برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، توج الشقيقان شرف ومنصور محمد بلقب فئة الزوجي الممتاز في بطولة عدن المفتوحة للتنس الأرضي.
وتوج اللاعبان، بعد فوزهما على نورس فايز و زميله عبدالرحمن في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي التنس العدني.
وشهدت المباراة أداءً رائعاً وتقارباً في المستوى بين الفريقين، قبل أن يحسم شرف و منصور من حسم الشوط الأول بنتيجة 7/5، والشوط الثاني بنتيجة 6/4 ليتوج فريقهما بطلا لزوجي الممتاز.
وفي مباراة تنافسية أخرى انتزع الزوجي عزيز خالد و فيصل السباحي المركز الثاني، وذلك بعد تغلبهما على محمد مصطفى ورضا عبدالمجيد بنتيجة شوطين مقابل لا شي كانت تفاصيلها 6/2 ، 6 ، 0 .
ومن المقرر أن يسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات البطولة، بإقامة مباريتين نهائيتين، الأولى لفردي الشباب بين نورس و شرف و الأخرى لفردي الناشئين بين محمد مكي و عزيز عادل، حيث سيتم بعدهاا إقامة مراسيم تكريم الأبطال في جميع الفئات.