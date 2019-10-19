اخبار اليمن

برعاية الانتقالي.. ثانوية عثمان عبده تفوز بكأس ذكرى 14 أكتوبر (صور)

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أقيمت مباراة لكرة القدم بين منتخبي ثانوية عثمان عبده، وثانوية النهضة على ملعب نادي الوحدة الرياضي بالشيخ عثمان في العاصمة عدن وذلك ضمن البرامج الخاصة باحتفالية الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
ورعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالشيخ عثمان ومكتب التربية بالمديرية هذه المباراة التي انتهت بفوز منتخب ثانوية عثمان عبده بهدف وحيد سجله اللاعب ابوبكر شبيل .
وفي ختام المباراة قام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان العميد رياض درويش، بتسليم كأس المباراة لكابتن منتخب ثانوية عثمان عبده.
كما تسلم كابتن منتخب ثانوية النهضة كاساً تكريمياً بالمناسبة .

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المشهد العربي

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