برعاية الانتقالي.. تنظيم سباق مارثون مفتوح بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر (صور)

برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، نظم اتحاد ألعاب القوى بالعاصمة عدن، عصر اليوم الثلاثاء، سباق مارثون مفتوح، بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وانطلق السباق الذي شارك فيه 120 متسابقاً من أمام جولة فندق عدن بمديرية خورمكسر مروراً بشارع مدرم بمديرية المعلا حتى نقطة النهاية في ساحة الجندي المجهول بمديرية التواهي.

و فاز بالمركز الأول المتسابق عبده على الحطمة، وجاء في المركز الثاني المتسابق طاهر محمد سعيد، فيما حصل المتسابق سامر عمر جبار على المركز الثالث.

وقام مدير إدارة الشباب والرياضة بانتقالي العاصمة علي الناخبي ، وأحمد عبدي رئيس انتقالي التواهي، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات والجوائز الخاصة بكل مركز.

حضر توزيع الميداليات للفائزين في المارثون مختار البكري ومحمد العزاني وميثاق صالح، أعضاء إدارة الشباب والرياضة بانتقالي العاصمة عدن، و الخضر الميسري، رئيس إدارة الشباب والرياضة بانتقالي خورمكسر.