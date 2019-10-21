بدعم سعودي..توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة في عدن والضالع ولحج وأبين

بقيمة مليون و500 ألف ريال سعودي ، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الإثنين، بتوقيع عقدًا لتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات الدراسية على الطلبة اليمنيين في أربع محافظات باليمن.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحفيز الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس في أربع محافظات يمنية هي عدن والضالع ولحج وأبين.

ومن المقرر أن يستفيد من المشروع الذي يأتي ضمن مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الحالي،20 ألف طالب وطالبة.