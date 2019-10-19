بدعم سعودي.. إجراء 64 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا (صور)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية تنفيذ حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى فريق مركز الملك سلمان الطبي التطوعي أمس، ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا 64 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و60 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطه، و 4 عمليات جراحية للرجال و النساء.

وتأتي هذه الحملة حرصا من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.