بدعم سعودي..إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح في المكلا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية ،دشن اليوم الثلاثاء، بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا الحملة الطبية التطوعية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار.

وخلال كلمته أعرب رئيس الفريق الطبي الدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التسهيلات التي قدمها للفريق الطبي الزائر من أجل الوصول لحضرموت , مشيرًا إلى ذلك يؤكد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمساعدة المواطنين والتخفيف من معاناتهم .

من جانبه كشف رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية،أن الحملة ستستهدف أكثر من 100 مريض من كبار السن ، حيث سيتم إجراء عمليات قلب مفتوح لهم وقساطر علاجية وتركيب دعامات وتوسعة للصمامات من مختلف المحافظات .

وأشار إلى أن مؤسسة أمراض القلب يسعدها احتضان الحملة الرابعة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والذين تحملوا عناء ومشقة السفر ليرسموا البسمة على وجوه المرضى وتخفيف أوجاعهم.

وكان الفريق الطبي السعودي المكون من الدكتور رضا أحمد صادق أبوالعطا استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور صالح عبدالله الشلال استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار , وصالح بن علي الدهيمان فني عمليات قد وصلوا ظهر اليوم إلى مدينة المكلا .