اخبار اليمن

بدعم سعودي..إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح في المكلا

0 4 أقل من دقيقة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية ،دشن اليوم الثلاثاء، بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا الحملة الطبية التطوعية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار.
وخلال كلمته أعرب رئيس الفريق الطبي الدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التسهيلات التي قدمها للفريق الطبي الزائر من أجل الوصول لحضرموت , مشيرًا إلى ذلك يؤكد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمساعدة المواطنين والتخفيف من معاناتهم .
من جانبه كشف رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية،أن الحملة ستستهدف أكثر من 100 مريض من كبار السن ، حيث سيتم إجراء عمليات قلب مفتوح لهم وقساطر علاجية وتركيب دعامات وتوسعة للصمامات من مختلف المحافظات .
وأشار إلى أن مؤسسة أمراض القلب يسعدها احتضان الحملة الرابعة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والذين تحملوا عناء ومشقة السفر ليرسموا البسمة على وجوه المرضى وتخفيف أوجاعهم.

وكان الفريق الطبي السعودي المكون من الدكتور رضا أحمد صادق أبوالعطا استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور صالح عبدالله الشلال استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار , وصالح بن علي الدهيمان فني عمليات قد وصلوا ظهر اليوم إلى مدينة المكلا .

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين قائداً جديداً للحزام الأمني لقطاع الخبر..تفاصيل

تعيين قائداً جديداً للحزام الأمني لقطاع الخبر..تفاصيل

منذ دقيقة واحدة
Photo of أبين وشبوة الحصن الحصين للجنوب العربي

أبين وشبوة الحصن الحصين للجنوب العربي

منذ 8 دقائق
Photo of هذه حالة الشرعية بعد خروج الجنوب من أيديهم

هذه حالة الشرعية بعد خروج الجنوب من أيديهم

منذ 22 دقيقة
Photo of عصابة مسلحة نسائية تقتحم مستشفى بصنعاء وتهرب قاتل

عصابة مسلحة نسائية تقتحم مستشفى بصنعاء وتهرب قاتل

منذ 31 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق