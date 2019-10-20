بدعم الانتقالي.. توزيع 100 حقيبة لطلاب مدرستين للصم والبكم بعدن (صور)

قدمت مؤسسة (لمسة إنسانية)، اليوم الأحد، 100 حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات مدرستي أوسان للصم والبكم والرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة عدن.

ولقيت المبادرة تقديراً عالياً من قبل القائمين على المدرستين لما تركته من إثر طيب في نفوس الطلاب.

وتعد هذه المبادرة استكمالا لعدد من المبادرات التي قامت بها مؤسسة (لمسة إنسانية)، بدعم من الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون الاجتماعية.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن تم دعم المدرستين في إتمام كثير من الترتيبات والتشطيبات مثل فواصل الصفوف، وإنشاء بوابة منفصلة لها وإعداد مخزن متواضع للخزن والحفظ.

من جانبهم، عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات من الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة واللمسة الإنسانية تجاه أبنائهم من قبل المؤسسة والأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي متنين تواصل واستمرار مثل هذه المبادرة في المستقبل القريب .

ودعوا كافة الجهات المانحة وذات العلاقة الحذو حذو المؤسسة واستكمال ماتبقى من احتياجات ومستلزمات خاصة بهذه الفئات المجتمعية لتساعدهم على الاندماج بشكل طبيعي بين أوساط المجتمع.