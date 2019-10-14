بدعم إماراتي.. مساعدات غذائية للأطفال الأيتام في سقطرى

المشهد العربي ـ سقطرى:

قامت فرق مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بتوزيع سلال غذائية على الأطفال الأيتام بمدينة الشيخ زايد.

واستهدفت عملية التوزيع قرابة 90 أسرة فقدت عائلها في مدينة الشيخ زايد.

وتضمنت السلال الغذائية التي جرى توزيعها أرز وسكر ودقيق وشاهي وزيت وعدس، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الملابس للأطفال والنساء.

وساهمت تلك المساعدات الضرورية في تخفيف معاناة الأهالي في شراء تلك المواد والملابس التي تكلفهم مبالغ كبيرة.

بدوره عبرت الأسر عن فرحتها بهذه المساعدات، مقدمين شكرهم لمؤسسة خليفة على جهودها الإنسانية المتواصلة.