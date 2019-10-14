اخبار اليمن

بدعم إماراتي.. مساعدات غذائية للأطفال الأيتام في سقطرى

0 1 أقل من دقيقة

المشهد العربي ـ سقطرى:

قامت فرق مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى، بتوزيع سلال غذائية على الأطفال الأيتام بمدينة الشيخ زايد.

واستهدفت عملية التوزيع قرابة 90 أسرة فقدت عائلها في مدينة الشيخ زايد.

وتضمنت السلال الغذائية التي جرى توزيعها أرز وسكر ودقيق وشاهي وزيت وعدس، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الملابس للأطفال والنساء.

وساهمت تلك المساعدات الضرورية في تخفيف معاناة الأهالي في شراء تلك المواد والملابس التي تكلفهم مبالغ كبيرة.

بدوره عبرت الأسر عن فرحتها بهذه المساعدات، مقدمين شكرهم لمؤسسة خليفة على جهودها الإنسانية المتواصلة.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of كاتبة إماراتية تُلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا (تفاصيل)

كاتبة إماراتية تُلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا (تفاصيل)

منذ 19 دقيقة
Photo of استمرار الخدمات العلاجية للإمارات في مناطق التحيتا

استمرار الخدمات العلاجية للإمارات في مناطق التحيتا

منذ 23 دقيقة
Photo of الميناء يفوز ببطولة 14 أكتوبر بعد تغلبه على نادي وحدة

الميناء يفوز ببطولة 14 أكتوبر بعد تغلبه على نادي وحدة

منذ 41 دقيقة
Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

منذ 55 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق