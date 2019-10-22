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بدعم إماراتي..مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي التحيتا بالحديدة

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في إطار أعمالها الخيرية والإنسانية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، اليوم الثلاثاء، يتسيير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى سكان مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
يأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة المتواصل لإغاثة النازحين والمحتاجين على طول امتداد الساحل الغربي.
وشملت مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع سلال غذائية لأكثر من ألف أسرة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا.
وتحظى قرى المجيلس كغيرها من مناطق الساحل الغربي باهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والذي يشمل بدرجة رئيسية قطاعي التعليم والصحة إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتطبيع الحياة في مناطقهم .
من جانبهم أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين أن مساعداتها المتواصلة وصلت كل نازح وكل أسرة فقيرة على امتداد مناطق الساحل الغربي.

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المشهد العربي

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