بدعم إماراتي.. غدا تخرج دفعة جديدة من دورات تأهيل الأطفال علمياً بسقطرى

يشهد مركز سقطرى للتدريب والاستشارات غدا الثلاثاء، تخريج دفعة ثانية من الدورات التدريبية الخاصة برياض الأطفال ، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وتلقى الأطفال المشاركين في الدورة التي استمرت شهراً كاملاً وبلغ عددهم 20 طالباً وطالبة دروساً ومهارات في اللغتين العربية و الانجليزية، بالإضافة لتعلم الأرقام وفنون الرسم والغناء على يد أستاذة مختصين في هذه المجالات.

وتسهم الدورات التي ينفذها مركز سقطرى للتدريب والاستشارات، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، في وضع أسس سليمة لكوكبة من الطلاب المتفوقين والذين ينتظرهم مستقبل باهر للانفتاح أكثر على مختلف العلوم واللغات والاستفادة منها لتعزيز الثقة في الذات والمجتمع.

يذكر أن مركز سقطرى للتدريب والاستشارات قدم منذ افتتاحه في فبراير الماضي وبدعم إماراتي، عشرات الدورات التدريبية والاستشارات في مختلف الجوانب العلمية لأبناء سقطرى بمختلف مراحلهم الدراسية، وكان لتلك الدورات أهمية وأثر إيجابي كبير في نفوس الدارسين وعلى المجتمع السقطري الذي يشهد خطوات متسارعة نحو النمو والتطور.