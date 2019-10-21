اخبار اليمن

بدعم إماراتي.. غدا تخرج دفعة جديدة من دورات تأهيل الأطفال علمياً بسقطرى

0 1 أقل من دقيقة

يشهد مركز سقطرى للتدريب والاستشارات غدا الثلاثاء، تخريج دفعة ثانية من الدورات التدريبية الخاصة برياض الأطفال ، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وتلقى الأطفال المشاركين في الدورة  التي استمرت شهراً كاملاً وبلغ عددهم 20 طالباً وطالبة دروساً ومهارات في اللغتين العربية و الانجليزية، بالإضافة لتعلم الأرقام وفنون الرسم والغناء على يد أستاذة مختصين في هذه المجالات. 

وتسهم الدورات التي ينفذها مركز سقطرى للتدريب والاستشارات، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، في وضع أسس سليمة لكوكبة من الطلاب المتفوقين والذين ينتظرهم مستقبل باهر للانفتاح أكثر على مختلف العلوم واللغات والاستفادة منها لتعزيز الثقة في الذات والمجتمع.

يذكر أن مركز سقطرى للتدريب والاستشارات قدم منذ افتتاحه في فبراير الماضي وبدعم إماراتي، عشرات الدورات التدريبية والاستشارات في مختلف الجوانب العلمية لأبناء سقطرى بمختلف مراحلهم الدراسية، وكان لتلك الدورات أهمية وأثر إيجابي كبير في نفوس الدارسين وعلى المجتمع السقطري الذي يشهد خطوات متسارعة نحو النمو والتطور.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of الكثير من نقاط اتفاق جدة جاءت في صالح الجنوبيين

الكثير من نقاط اتفاق جدة جاءت في صالح الجنوبيين

منذ 25 دقيقة
Photo of لا تنازل عن المشروع السياسي في استعادة دولة الجنوب

لا تنازل عن المشروع السياسي في استعادة دولة الجنوب

منذ 51 دقيقة
Photo of اشتباكات بين قوات الحزام الأمني ومليشيات الإخوان في أبين

اشتباكات بين قوات الحزام الأمني ومليشيات الإخوان في أبين

منذ ساعة واحدة
Photo of الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي

الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق