بدعم إماراتي.. سقطرى على موعد لإقامة الزواج الجماعي الثالث

المشهد العربي – سقطرى:

تجري اللجان العاملة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في محافظة الأرخبيل سقطرى كافة الترتيبات لإقامة الزواج الجماعي الثالث، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وشهدت المكاتب الخاصة بالتسجيل إقبالاً كبيراً من شباب سقطرى الراغبين في الاشتراك في الزواج الجماعي الثالث.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجان التسجيل خلال الأيام المقبلة، لتقوم بعدها بفحص ملفات المتقدمين المستوفين للشروط التي تم الإعلان عنها، قبيل الإعلان عن أسماء المقبولين.

وسبق لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن أقامت خلال السنوات الماضية عرسين جماعيين لأبناء محافظة سقطرى استفاد منه قرابة 450 شاب وشابة.