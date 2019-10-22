بدعم إماراتي..توفير عدد من المدرسين لسد النقص في الكادر التعليمي بسقطرى

المشهد العربي – سقطرى

في إطار دعمها للعملية التعليمية في سقطرى، قامت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ، بتوفير عدد من المعلمين لتعويض النقص في الكادر التعليمي بمدارس سقطرى.

وتكفلت المؤسسة بتوفير معلمين في التخصصات العلمية بثانوية الزهراء للبنات في عاصمة أرخبيل سقطرى حديبو .

وقامت المؤسسة الإماراتية بتوفير عدد 6 معلمين من ذوي الكفاءة العلمية من جمهورية مصر العربية في تخصصات (الرياضيات ، الكيمياء، الأحياء، اللغة الانجليزية ، علم الاجتماع ).

وقام المعلمون الجدد بإحداث نقلة نوعية في الجانب التدريسي، نظرا لخبراتهم الكبيرة في مجال التدريس وطرقه العلمية الحديثة .

من جانبها، أعربت مدير ثانوية الزهراء أشواق الجمحي ، عن شكرها وتقديرها لمؤسسة خليفة على جهودها المتواصلة لتطوير المدرسة و توفير متطلباتها والارتقاء بها إلى مستوى أفضل .

وتمثل ثانوية الزهراء أهمية كبيرة في الارخبيل، باعتبارها الثانوية الوحيدة الخاصة بالبنات والتي تستوعب ما يقارب من ألف طالبة من مختلف مناطق وقرى سقطرى.