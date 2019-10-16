بدعم إماراتي.. توزيع 400 سلة غذائية على النازحين بقعطبة

دشنت في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اليوم الأربعاء، توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة العالقة والعائدة من النزوح إلى المناطق المحررة في قرى شخب وسليم والمعزوب والريبي وعويش والزمعري.

وجرى تدشين توزيع المساعدات من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار مساعدة مئات الأسر المتضررة في قعطبة.

وتجاوز عدد النازحين من تلك القرى أكثر من ألفي أسرة نازحة، وسط دعوات بزيادة كميات المساعدات المقدمة لتلك الأسر.

ووزعت الهيئة اليوم، 400 سلة غذائية على الأسر المتضررة العالقة والعائدة من النزوح في المناطق التي تم تحريرها.