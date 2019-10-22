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بدعم إماراتي..توزيع 300 سلة غذائية على محدودي الدخل بشبوة (صور)

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في إطار جهودها الإنسانية والخيرية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، بتوزيع 300 سلة غذائية تزن 24 طنا على محدودي الدخل في منطقة عزان بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

ومن المقرر أن يستفيد من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي 1920 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجا.

وتأتي توزيع المساعدات في إطار مواصلة الهيئة أعمالها الإغاثية و الإنسانية في محافظة شبوة عقب الأحداث التي مرّت بها المحافظة في الأيام الماضية.

 من جانبهم، عبر المستفيدون من المساعدات شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة  المتواصلة لأبناء شبوة.

الجدير بالذكر إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية “عام التسامح”  31.925سلة غذائية بمعدل 1800 طن و 480 كيلو ، استهدفت،150.379 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

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المشهد العربي

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