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بدعم إماراتي..توزيع 2500 شتلة زراعية على أهالي سقطرى

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المشهد العربي – سقطرى
بدعم إماراتي، قامت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، بتوزيع الدفعة الأولى من الشتلات الزراعية على المزارعين في أرخبيل سقطرى.
وبلغت عدد الشتلات التي تم توزيعها اليوم 2500 شتلة تضم مختلف أنواع الخضار والفواكه وذلك بهدف التشجيع على الزراعة.
واستفاد من مساعدات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد 100 حديقة منزلية، بواقع 30 % في حديبو و70 % في ضواحيها وأماكن أخرى متفرقة.
وتهدف مؤسسة خليفة الإنسانية من توزيع الشتلات الزراعية مساعدة الأسر على توفير الغذاء لأنفسها.
هذا ومن المقرر أن يتم توزيع الدفعة الثانية من الشتلات غدا الخميس،حيث تستهدف عدد من المناطق والمزارعين المهتمين بالعملية الزراعية.

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