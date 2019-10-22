بدعم إماراتي.. تخرج دفعتين في الحاسب الآلي ورياض الأطفال بسقطرى

المشهد العربي – سقطرى

بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية،شهدت مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء، تخرج الدفعة الثانية من دورات رياض الأطفال والدفعة الخامسة من الحاسب الآلي، من معهد سقطرى للتدريب والاستشارات.

وأقامت إدارة المعهد حفلاً لتكريم الطلاب المشاركين، بتسليمهم الشهادات الخاصة باجتياز الدورة، كما جرى توزيع الجوائز التشجيعية على الأطفال دعماً لهم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

و تلقى الطلاب المشاركين في الدورة والبالغ عددهم 20 طالبا وطالبة، ولمدة شهر كامل عددا من الدروس والمهارات في تعليم أحرف لغتي العربية و الانجليزية و الأرقام والرسم والغناء على أيادي معلمين متخصصين في المجالات نفسها.

كما تخرج من دورة الحاسب الآلي عدد من الطلاب بعد أن اجتازوا بنجاح دورات متواصلة استمرت 4 أشهر .