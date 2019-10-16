بدعم إماراتي .. إنشاء خيصة للصيادين في جزيرة سقطرى

المشهد العربي – سقطرى

في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، استكملت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء، عملية إنشاء خيصة لصيادين في منطقة استورة بنوجد الواقعة على الشريط الساحلي الجنوبي من جزيرة سقطرى.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية جهودها الرامية لتنمية القطاع السمكي وشريحة الصيادين في جزيرة سقطرى،

ويهدف المشروع ،إلى الحفاظ على الممتلكات العامة لصيادين وتأمين معداتهم وقواربهم وخاصة أن المنطقة تشكل سلسلة صخرية على الساحل تعيق عملية طلوع ونزول القوارب مما يتسبب بتلفها.

ومن المقرر أن يستفيد من مشروع المؤسسة عدد كبير من الصيادين في الشريط الساحلي من نوجد.

من جانبها، عبرت قيادة الجمعيات السمكية والصيادين المستفيدين من هذا المشروع عن شكرهم وتقديرهم لأيادي الخير الإماراتية على هذه اللفتة الإنسانية التي طالما انتظروها منذُ فترة لوقف حد الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترة السابقة من عدم وجود مكان آمن لتأمين ممتلكاتهم التي تعتبر المعين الوحيد لهم في حياتهم في تأمين معيشتهم.

ويعد هذا المشروع هو الثاني الذي خصصته مؤسسة الشيخ خليفة لشريحة الصيادين في الأرخبيل خلال أسبوع، حيث سبق لها وان استكملت خلال الأيام القليلة الماضية، إعادة فتح طرقات التجمعات السمكية على الشريط الساحلي الجنوبي.