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بدعم إماراتي..أجهزة إلكترونية حديثة لكلية اللغات بجامعة عدن(صور وفيديو)

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بدعم إماراتي،شهدت كلية اللغات بجامعة عدن، اليوم الثلاثاء، استلام عددا من الأجهزة الإلكترونية، وذلك بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي.
وشملت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لكلية اللغات بعدن، أجهزة كمبيوتر وطابعات ومستلزمات إلكترونية حديثة.
وخلال عملية التسليم، أشاد عميد كلية اللغات بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي لدعمهما المتواصل للكلية.
وأكد عميد كلية اللغات، بأن هذه المساعدات ستعمل على تسهيل عمل الكلية في الجانب الأكاديمي والإداري، مجدداً الشكر لقيادة الجامعة على المتابعة المستمرة لتوفير احتياجات ومتطلبات الكلية.

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المشهد العربي

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