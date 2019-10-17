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بدعم إماراتي..أجهزة إلكترونية حديثة لكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن(صور)

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بدعم إماراتي، شهدت كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، اليوم الأربعاء، استلام عدداً من الأجهزة الإلكترونية، وذلك بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي.
وشملت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لكلية العلوم الإدارية، أجهزة كمبيوتر وطابعات ومستلزمات أدوات ربط شبكة الإنترنت.
وخلال عملية التسليم، أشاد عميد كلية العلوم الإدارية، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها المتواصل للبلاد ككل ولجامعة عدن بشكل خاص.
وأضاف عميد الكلية، أن كلية العلوم الإدارية الأكثر كثافة من حيث عدد الطلاب في جامعة عدن.

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المشهد العربي

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