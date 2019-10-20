بحضور الانتقالي.. 7 توصيات وقرارات لاجتماع المكاتب الإيرادية بالضالع

شهدت محافظة الضالع اليوم الأحد، انعقاد اجتماع بين محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة العميد الركن عبدالله مهدي سعيد.

وجرى الاجتماع بحضور مدراء عموم المكاتب الإيرادية ومدراء مديريات المحافظة.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات التي يلزم المكاتب الإيرادية بالمحافظة والمديريات بسرعة العمل على تنفيذها.

وتضمنت القرارات عقد اجتماعات للمكاتب الإيرادية كل أسبوعين لتقييم عملها، وتشكيل لجنة صندوق خاص بتوريد كافة إيرادات المحافظة، وكذلك فتح رقم حساب بنكي وفق القانون للاستفادة من موارد المحافظة.

وشملت التوصيات التزام المكاتب الإيرادية بتنفيذ الخطط واللوائح الخاصة بها، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ومنها تبديل كل مخالف من الكفاءات، بالإضافة إلى رفع تقارير منتظمة من كافة المكاتب، والقيام بحملة لكافة المخالفين عن تسديد الإيرادات.

وناقش الاجتماع أوضاع المكاتب الإيرادية وعملية تفعيلها ومناقشة التعثرات الإيرادية بالمحافظة.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على تفعيل المكاتب الإيرادية لما لها من ضرورة للانتقال من الوضع الحالي للمكاتب الإيرادية إلى ما هو افضل فيما يخص الإيرادات.

وأكد الاجتماع على تفعيل المكاتب الإيرادية ووضع حلول لكافة الصعوبات والتعثرات التي تواجه المكاتب.

بدوره أوضح العميد الركن عبدالله مهدي، أن المرحلة والوضع الذي تمر به المحافظة والجنوب عامة استثنائي ولابد أن يكون لعمل المكاتب الإيرادية مردود ونتائج ايجابية.