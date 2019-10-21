بامعلم يدعو أبناء الجنوب إلى الالتفاف حول المجلس الانتقالي

دعا عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد محمد بامعلم أبناء الجنوب إلى الالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب بامعلم، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏على جميع أبناء الشعب الجنوبي الالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وتابع: “المرحلة التي وصلت إليها القضية الجنوبية تعتبر أهم مرحلة منذ إنطلاق الثورة الجنوبية”.

وأضاف: “بالتكاتف ووحدة الصف سنحقق أهداف وتطلعات شعبنا التحررية”.

وتم إطلاق هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جده ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.