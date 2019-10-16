بالصور.. وفد الانتقالي يتوجه إلى الرياض لاستكمال المحادثات الثنائية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوفد المجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال المحادثات الثنائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

وتوجه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه اللحظات من الساعات الاولى ليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض والوفد المرافق له أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الدكتور ناصر محمد الخبجي، والاستاذ علي عبدالله الكثيري، والاستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان محمد الكاف، والاستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الأدارة العامة للشؤون الخارجية، وذلك لاستكمال المحادثات الثنائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية.