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بالتفاصيل..رسالة شكر من أبناء سقطرى لدولة الإمارات

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أرسل أبناء سقطرى المقيمين في الإمارات ، اليوم الخميس، برقية شكر وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، لما يقدموه لأبناء سقطرى في الداخل والخارج.

وقدم أبناء سقطرى شكرهم إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والي عهد أبو ظبي ، وكل المسئولين في الإمارات في متابعتهم لتذليل الصعاب وتمديد الضمان الصحي لأبناء سقطرى المقيمين بالإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دفع رسوم المدارس والجامعات للمقيمين من أبناء سقطرى في الإمارات.

وأكد أبناء سقطرى خلال رسالتهم، إدانتهم واستنكارهم للأفعال التي يقوم بها المحافظ الإخواني رمزي محرس والتي يحاول تضييق الخناق على أعمال الخير والتنمية والبنية التحتية المقدمة من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمتابعة قائد التنمية بسقطرى خلفان المزروعي.

كما قدم أبناء سقطرى الشكر للمندوب العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى خلفان المزروعي على صبره وتحمله مصائب مليشيات الإخوان في المحافظة.

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