بالتفاصيل..رئيس انتقالي أبين يدعو للاصطفاف في مواجهة المليشيات الإخوانية

دعا العميد عبد الله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، اليوم الإثنين، أبناء شعب الجنوب للاصطفاف والتلاحم في مواجهة الأعداء والانضمام إلى إخوانهم في الجنوب المدافعين عن الوطن.

وقال الحوتري، إن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية قامت اليوم بشن هجوم يقوده الإرهابي محمد العوبان التابع للإرهابي علي محسن الأحمر، على قوات الحزام الأمني.

وأضاف، أن قوات الحزام الأمني قامت برد الهجوم الإخواني ، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من مليشيات الإخوان التابعة للشرعية واستيلاء قوات الحزام الأمني على عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيات بالإضافة إلى طرد المليشيات.

وأكد الحوتري، أن التصعيد في مودية تزامن مع تصعيد مماثل في لودر بنشر نقاط بجانب نقاط الحزام الأمني مع حركة نشطة لقوات المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية، في محاولة منها للسيطرة على المديريتين.

وأشار رئيس انتقالي أبين، إلى أن ما يحدث في المحافظة هو دليل واضح أن قيادات ما تسمى الشرعية قد اتخذت قرار الحرب ضد الجنوب، موضحا أن استمرار عدوان مليشيات الإخوان يمثل إعلانا غير مباشر لفشل المحادثات.

وشدد الحوتري على ضرورة استعداد شعب الجنوب للدفاع عن وطنه وكرامته وحريته في حالة عجز دول التحالف العربي عن وقف عدوان مليشيات الشرعية على شعب الجنوب بعد تلبية قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي دعوة المملكة العربية السعودية لمحادثات السلام التي ترفضها قيادات الإرهاب داخل الشرعية .