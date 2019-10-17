بالتفاصيل..رئيس الصليب الأحمر يطرح مبادرة جديدة على الحوثيين

المشهد العربي – خاص :

حمل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير مبادرة جديدة إلى صنعاء لتبادل جزئي للأسرى .

وقالت مصادر مطلعة، إن بيتر ماورير الذي وصل صنعاء اليوم الأربعاء , التقى عدد من القيادات الحوثية , وطرح عليهم مبادرة لتبادل 2000 من الأسرى الذين كان قد جرى تبادل أسمائهم عبر الصليب الأحمر الدولي عقب اتفاق ستوكهولم. .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، أن رئيس اللجنة الدولية حث الحوثيين على التعامل الجدي مع الأسماء التي طرحها الجانب الحكومي أو توضيح مصير الأسماء التي ينكر الحوثيين تواجدها في معتقلاتهم.

وأشارت المصادر، إلى إن الحوثيين برروا أن بعض الأسماء التي تضمنتها كشوفات الجانب الحكومي بأنهم عناصر من القاعدة و متهمين بقضايا جنائية , غير أن رئيس الصليب الأحمر طالب بوقف المحاكمات القائمة على أساس سياسي للمساهمة في إنجاح صفقة تبادل الأسرى .

وأفادت المصادر، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالب أيضا الحوثيين بالكشف عن مراكز الاعتقالات وإخراج السجناء من المناطق المعرضة للقصف باعتبار إن ذلك يخالف القانون الإنساني , كما طالب بزيارة المعتقلات الحوثية , غير أن مليشيا الحوثي ماطلت في الرد عليه , وقالت أن ذلك يكون عبر وزارة الخارجية التابعة لهم .

وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي تحاول تهيئة بعض مراكز الاعتقال قبل أن تنظم هي زيارات الصليب الأحمر إلى المعتقلات التي تختارها وليس التي يختارها الصليب الأحمر لإخفاء الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ضد المعتقلين .