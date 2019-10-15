اخبار اليمن

بالتفاصيل..اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في محافظتي الضالع وشبوة

0 1 أقل من دقيقة

عقد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، لقاءا مع مدير أمن الضالع العقيد عدلان الحتس، و قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية المقدم وجدي باعوم.
وناقش اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي الضالع وشبوة في ظل الحرب التي تعيشها القوات المسلحة الجنوبية في المحافظتين مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ومليشيات الإخوان التابعة للشرعية.
وخلال اللقاء ، شرح العقيد عدلان الحتس مدير أمن محافظة الضالع مستجدات الوضع الأمني في المحافظة والجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة الأمنية الهادفة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة.
كما استعرض مدير أمن الضالع ،عددا من نماذج الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المليشيات الحوثية بحق مواطني الضالع وأبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الأمن في المحافظة.
من جانبه، أشاد لملس بجهود قيادة أمن محافظة الضالع في تطبيع الوضع الأمني بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهها ، مثمنا الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في عدد من المديريات .

وأكد أمين عام الانتقالي، دعم المجلس الانتقالي الكامل لأبناء الضالع في مواجهتهم الوطنية مع قوى الشر .
وفي سياق متصل،ناقش لملس مع المقدم وجدي باعوم قائد النخبة الشبوانية اللواء الرابع، كيفية إعادة تجهيز قوات النخبة الشبوانية وانتشارها واستعادة دورها في ترسيخ وحفظ الأمن والاستقرار في مديريات محافظة شبوة.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا بردفان..تفاصيل

تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا بردفان..تفاصيل

منذ 4 دقائق
Photo of بن عطية يفند أهم الأهداف التي سيحققها اتفاق جدة

بن عطية يفند أهم الأهداف التي سيحققها اتفاق جدة

منذ 5 دقائق
Photo of الانتقالي تعرض لحرب إعلامية وسياسية وعسكرية لم تتعرض لها أي قوة من قبل

الانتقالي تعرض لحرب إعلامية وسياسية وعسكرية لم تتعرض لها أي قوة من قبل

منذ 10 دقائق
Photo of أبرز عناوين النشرة الإخبارية لأحداث اليوم الثلاثاء

أبرز عناوين النشرة الإخبارية لأحداث اليوم الثلاثاء

منذ 12 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق