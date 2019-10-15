بالتفاصيل..اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في محافظتي الضالع وشبوة

عقد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، لقاءا مع مدير أمن الضالع العقيد عدلان الحتس، و قائد اللواء الرابع نخبة شبوانية المقدم وجدي باعوم.

وناقش اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي الضالع وشبوة في ظل الحرب التي تعيشها القوات المسلحة الجنوبية في المحافظتين مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ومليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

وخلال اللقاء ، شرح العقيد عدلان الحتس مدير أمن محافظة الضالع مستجدات الوضع الأمني في المحافظة والجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة الأمنية الهادفة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة.

كما استعرض مدير أمن الضالع ،عددا من نماذج الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المليشيات الحوثية بحق مواطني الضالع وأبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الأمن في المحافظة.

من جانبه، أشاد لملس بجهود قيادة أمن محافظة الضالع في تطبيع الوضع الأمني بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهها ، مثمنا الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في عدد من المديريات .

وأكد أمين عام الانتقالي، دعم المجلس الانتقالي الكامل لأبناء الضالع في مواجهتهم الوطنية مع قوى الشر .

وفي سياق متصل،ناقش لملس مع المقدم وجدي باعوم قائد النخبة الشبوانية اللواء الرابع، كيفية إعادة تجهيز قوات النخبة الشبوانية وانتشارها واستعادة دورها في ترسيخ وحفظ الأمن والاستقرار في مديريات محافظة شبوة.