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بالأسماء..مليشيات الإخوان تعتقل 12 مواطناً في شبوة

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استمرارا لجرائمها، قامت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، صباح اليوم الخميس، بحملة اعتقالات موسعة في شبوة.

وأفادت مصادر محلية، أن مليشيات حزب الإصلاح الإخوانية التابعة للشرعية قامت باعتقال 12 مواطناً صباح اليوم من مديرية بيجان بمحافظة شبوة.

 وكشفت المصادر عن أسماء المعتقلين وهم ،عدنان مساعد مرعي الكثيري، أحمد محمد الخمار، عبد الله كرنون ، ماهر عبد الرحمن هادي، ضبي رباش، أمين رباش،أحمدرباش.

ومن ضمن المعتقلين بحسب المصادر، محمد علي ديمان، عبد الناصر القيره، سالم الدوح، خالددمان، أحمد علي النجار.

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المشهد العربي

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