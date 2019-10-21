بالأسماء..قوات الحزام الأمني تأسر 8 من مليشيات الإخوان

كشفت مصادر ، أن عددا من مليشيات الإخوان التابعة للشرعية قاموا بالاستسلام لقيادة الحزام الأمني وقبائل مودية في أبين .

وقالت المصادر، أن 8 من المليشيات الإخوانية الإرهابية استسلموا عقب المواجهات العنيفة التي دارت اليوم بين قوات الحزام الأمني ومليشيات الإخوان.

وأضافت المصادر، أن أسماء أسرى المليشيات هم:

1-محمد علي يسلم.

2-ناصر علي ناصر.

3-منصور محمد صالح مرقشي.

4-أحمد محمد عبد الله مدبس.

5-محمد علي يسلم صاع الساحلي.

6-مهدي عبد الله أحمد سعيد.

7-عبود سعيد محمد أحمد.

8-أميل محمد سالم دحشل.