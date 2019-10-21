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بالأسماء..قوات الحزام الأمني تأسر 8 من مليشيات الإخوان
كشفت مصادر ، أن عددا من مليشيات الإخوان التابعة للشرعية قاموا بالاستسلام لقيادة الحزام الأمني وقبائل مودية في أبين .
وقالت المصادر، أن 8 من المليشيات الإخوانية الإرهابية استسلموا عقب المواجهات العنيفة التي دارت اليوم بين قوات الحزام الأمني ومليشيات الإخوان.
وأضافت المصادر، أن أسماء أسرى المليشيات هم:
1-محمد علي يسلم.
2-ناصر علي ناصر.
3-منصور محمد صالح مرقشي.
4-أحمد محمد عبد الله مدبس.
5-محمد علي يسلم صاع الساحلي.
6-مهدي عبد الله أحمد سعيد.
7-عبود سعيد محمد أحمد.
8-أميل محمد سالم دحشل.