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بالأسماء.. انقطاع الكهرباء عن 21 منطقة في لحج لتخلفها عن سداد الفواتير

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كشفت إدارة كهرباء لحج عن سبب انقطاع التيار، عن عدد من المناطق في المحافظة اليوم الأحد.

وأكدت أن انقطاع التيار يرجع لفصل محولات التوزيع عن هذه الأماكن نظرا لتخلف هذه المناطق وعدم التزامها بسداد فواتير الكهرباء. 

وأشارت إلى أنه سيتم فصل محولات باقي القرى المتخلفة، عن سداد الفواتير المستحقة غدا الإثنين.

ورفعت إدارة كهرباء لحج أسماء ومواقع القرى التي تم فصل محولات التوزيع عنها اليوم الأحد حيث تركزت أولا في مديرية تبن الجهة الجنوبية للحوطة وجاءت كالتالي:

الجهه الجنوبية للحوطة.

1- محول جلاجل.

2- محول الكتيلة (صبر)

3- محول العقيد بدر (صبر)

4- محول عماير48 شقة (صبر)

5- محول عائشة القديم (صبر)

6- محول عائشة الجديد (صبر)

7- قرية نوبة العبيدة + الموازعة.

8- محول مدير الأمن سابقا.

9- محول مخطط البيطرة الجديد.

10- محول قرية البيطرة1

11- محول قرية البيطرة2

12- محول قرية البيطرة 3

13- محول خط السلالات الحيوانية.

14- محول مخطط المقطري خلف محول الوالي.

15- محول مدخل الفيوش (بن عتيق).

ثانيا الجهة الشرقية للحوطة وشملت: 

وهي على النحو التالي .

1- قرية الحمرا

2- قريه الكديمة + كديمة السمر

3- قرية عبر بدر.

4- قرية الثعلب.

5- قرية العلاونه + الحميده.

6- قرية طهرور.

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المشهد العربي

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