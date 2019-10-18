بالأسماء.. إشهار تشكيل اللجان المحلية للانتقالي بمديرية تريم (صور)

دشنت القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي بمديرية تريم إشهار المركز (د) بمنطقة (دمون)، بحضور أعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمحافظة ورئيس وأعضاء القيادة المحلية بالمديرية.

وأثنت قيادة المجلس الانتقالي بمديرية تريم الجهود التي قام بهاء أبناء منطقة دمون في الإعداد والتنظيم لعقد لقاء الإشهار، مثمنين دورهم النضالي ومشاركتهم الفاعلة على مستوى الساحة الجنوبية في كل الفعاليات النضالية، ودورهم المشهود في إرساء مبادئ الأخوة والتعاون في منطقتهم.

وأصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية تريم قرار رقم ( 6) لعام 2019م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الإشرافية على إشهار المركز المحلي (د) في منطقة (دمون) من الإخوة التالية أسمائهم:

1- عبدالملك محسن التميمي

2- سعيد باعديل ابوعادل

3-عقيل حسين بن حفيظ

وقد توافق المجتمعون من أبناء دمون على تشكيل القيادة المحلية للمركز على النحو الأتي:

1- محمد هشام الزبيدي – رئيسا

2- عبدالله خميس عمرة – نائبا

3-علي عبيد بشير – مسؤولا تنظيميا

4- رائد احمد باشامخه – مسؤول الشؤون الاجتماعية

5- محمد صالح باعديل – مسؤول جماهيري

6- صالح عبد الرب الجابري -مسؤول الخدمات والتنمية

7- سالم كرامة باني -مسؤول التثقيف والإرشاد الوطني

8- ياسر عبدالله ربيحان -مسؤول الأمن المجتمعي

9-عبدالله كرامه باشامخة – مسؤول رصد الانتهاكات