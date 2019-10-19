بإشراف الأمم المتحدة.. بدء تثبيت ونشر ضباط الارتباط بالحديدة (فيديو)

شهدت محافظة الحديدة اليوم السبت بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية، تحت إشراف الأمم المتحدة بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي “أبهيجيت جوها”.

وبدأت لجنة التنسيق المشتركة نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة نشر اليوم النقطة الأولى، في الخامري بكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطقة، وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها .

وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق غدا الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الإثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط كيلو 16 .

وأوضح أنه سيتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة.

وانطلق اليوم السبت اجتماعا في مدينة الحديدة بين مختلف الأطراف، وسط حضور الجنرال الهندي الجديد غوها.

وجاء الاجتماع بحضور ضباط الارتباط والوفد الحكومي والمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الأممي.