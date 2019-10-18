انقطاع الكهرباء يهدد بتوقف عمليات مستشفى ردفان

تسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي على مناطق ردفان ومحافظة الضالع، في الإضرار بمستشفى ردفان العام بمدينة الحبيلين، والتهديد بتوقف إجراء العمليات الجراحية القيصرية الطارئة .

وكانت إدارة التحكم في كهرباء عدن قد قامت بقطع التيار عن مديريات ردفان ومحافظة الضالع وذلك وفق ما أكدته إدارة المحطة التحويلية بردفان.

وبحسب مصدر إداري بمستشفى ردفان العام فإن المستشفى يملك ماطور غير قادر على العمل لساعات طويلة.

وأكد المصدر أن هناك قلق من تزايد العمليات القيصرية، وأنه لا يمكن القيام بإجراء العمليات الجراحية إذا لم يتم تأمين التيار الكهربائي .

يأتي هذا فيما ناشدت إدارة كهرباء ردفان، القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، وقيادة التحالف العربي في العاصمة عدن بالتدخل والضغط على الجهات المسؤولة عن التيار الكهربائي في عدن، بإعادة حصة كهرباء مديريات ردفان ومحافظة الضالع، كون المنطقتين بدون محطات إسعافية.