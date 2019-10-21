انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الإثنين

تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 758.0. 28 ريالًا 47.93 $

الذهب عيار 22 26.364.00 ريالًا 43.94$

الذهب عيار 21 25.164.00 ريالات 41.94 $

الذهب عيار 18 21.570.00 ريالاً 35.95$

أوقية الذهب 894.600 ريالًا 1.491 $

كيلو الذهب 28.757.40 ريالًا 47.929 $