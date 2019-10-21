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انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الإثنين

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تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم  الاثنين، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

 

الذهب عيار 24             758.0. 28 ريالًا                        47.93 $

 

الذهب عيار 22              26.364.00 ريالًا                   43.94$

 

الذهب عيار 21            25.164.00 ريالات                   41.94 $

 

الذهب عيار 18            21.570.00 ريالاً                     35.95$

 

أوقية الذهب                 894.600 ريالًا                       1.491 $

 

كيلو الذهب                28.757.40 ريالًا                     47.929 $

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المشهد العربي

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