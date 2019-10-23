انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 476.7. 28 ريالًا 47.86 $

الذهب عيار 22 26.102.65 ريالًا 43.87$

الذهب عيار 21 24.918.6 ريالات 41.88 $

الذهب عيار 18 21.354.55 ريالاً 35.89$

أوقية الذهب 885.360 ريالًا 1.488 $

كيلو الذهب 28.476.105 ريالًا 47.859 $