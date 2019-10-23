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انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء

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تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

 

الذهب عيار 24             476.7. 28 ريالًا                        47.86 $

 

الذهب عيار 22              26.102.65 ريالًا                   43.87$

 

الذهب عيار 21            24.918.6 ريالات                   41.88 $

 

الذهب عيار 18            21.354.55 ريالاً                     35.89$

 

أوقية الذهب                 885.360 ريالًا                       1.488 $

 

كيلو الذهب                28.476.105 ريالًا                     47.859 $

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المشهد العربي

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