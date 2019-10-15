اخبار اليمن

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء

0 1 أقل من دقيقة

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم  الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

الذهب عيار 24             588.0. 27 ريالًا                        48.40 $

الذهب عيار 22              25.290.9 ريالًا                   44.37$

الذهب عيار 21            24.139.05 ريالات                   42.35 $

الذهب عيار 18            20.691.00 ريالاً                     36.30$

أوقية الذهب                 857.850 ريالًا                       1.505 $

كيلو الذهب                27.587.43 ريالًا                     48.399 $

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان يسعى إلى إنقاذ تنظيم داعش الإرهابي

أردوغان يسعى إلى إنقاذ تنظيم داعش الإرهابي

منذ 21 دقيقة
Photo of انهيار الدولار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

انهيار الدولار..تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

منذ 35 دقيقة
Photo of بغارات للتحالف.. ارتفاع عدد قتلى الحوثيين بصعدة إلى 50 عنصراً

بغارات للتحالف.. ارتفاع عدد قتلى الحوثيين بصعدة إلى 50 عنصراً

منذ 7 ساعات
Photo of تفاصيل إلغاء الاجتماع المشترك لإعادة الانتشار بالحديدة

تفاصيل إلغاء الاجتماع المشترك لإعادة الانتشار بالحديدة

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق