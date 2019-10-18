انخفاض أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الجمعة

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 588.0. 27 ريالًا 48.40 $

الذهب عيار 22 25.290.9 ريالًا 44.37$

الذهب عيار 21 24.139.05 ريالات 42.35 $

الذهب عيار 18 20.691.00 ريالاً 36.30$

أوقية الذهب 857.850 ريالًا 1.505 $

كيلو الذهب 27.587.43 ريالًا 48.399 $