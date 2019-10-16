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انخفاض أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء

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تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

 

الذهب عيار 24             588.0. 27 ريالًا                        48.40 $

 

الذهب عيار 22              25.290.9 ريالًا                   44.37$

 

الذهب عيار 21            24.139.05 ريالات                   42.35 $

 

الذهب عيار 18            20.691.00 ريالاً                     36.30$

 

أوقية الذهب                 857.850 ريالًا                       1.505 $

 

كيلو الذهب                27.587.43 ريالًا                     48.399 $

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المشهد العربي

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