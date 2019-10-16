انتهاء المرحلة الأولى لمشروع التحويلات النقدية بمسيمير

انتهت أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من أعمال مشروع التحويلات النقدية المشروطة بالتغذية في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج.

وشملت المرحلة الأولى، استلام ملفات المتقدمين لطلب التوظيف كمنسقين ميدانيين ومثقفات مجتمعيات.

وبذل خلال تلك المرحلة، الاستشاريين الميدانيين أقصى جهودهم لإنجاح العمل، حيث جرى ضم ملفات كافة المخرجات وحاملين الشهادات المختلفة من أبناء قرى ومراكز مديرية المسيمير.

وسيجرى خلال الأيام القليلة القادمة استكمال عملية إدخال بيانات المتقدمين وفحص الملفات.