انتقالي المهرة ينظم حفلاً جماهيرياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر

نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة، عصر اليوم الأربعاء، بمدينة سحيوت،مهرجاناً جماهيرياً حاشداً احتفالاً بالذكرى الـ56 لثورة الـ14 أكتوبر المجيدة

و شارك في المهرجان الآلاف من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المئات من أبناء محافظة حضرموت.

وكان في مقدمة الحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عقيل العطاس،والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، و مهدي حسان، نائب رئيس انتقالي المهرة.

وخلال المهرجان، ألقيت العديد من الكلمات لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، أكدت جميعها على تمسك أبناء المهرة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك تأييدهم للخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي والوفد المفاوض بحوار جدة.

وطالبت الجماهير خلال المهرجان، بسرعة تشكيل قوات النخبة المهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة ورفض المشاريع التآمرية ضد المهرة خاصة والجنوب عامة، مقدمين شكرهم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والرقصات الشعبية التي تشتهر بها مديرية سيحوت بمحافظة المهرة.