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اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 18 منطقة في لحج لعدم سداد الفواتير (أسماء)

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واصلت إدارة كهرباء محافظة لحج قطع التيار عن عدد من المناطق المتخلفة، لعدم سداد فواتير استهلاكها.
ورفعت إدارة كهرباء لحج أسماء ومواقع القرى التي تم فصل محولات التوزيع عنها اليوم الثلاثاء حيث جاءت كالتالي:
الجهة الجنوبية للحوطة.
1- محول مخطط الوهط رقم1 بجانب (فؤاد الدحمي).
2- محول مخطط الوهط رقم2 بجانب الكلية.
3- محول مخطط الوهط رقم3 بجانب بن هنيس.
4- محول مخطط الوهط رقم 4 بجانب همبكه.
5- محول مخطط الوهط رقم5 بجانب رشود.
6- محول مخطط الوهط رقم 6 بجانب مصنع الثلج.
7- محول مخطط الوهط الرعيان 1
8- محول مخطط الوهط الرعيان 2
9- محول محطة بترول(عوانه).
الجهة الشمالية للحوطة :
1- محول مخطط قرية الخداد رقم 1
2- محول مخطط قرية الخداد رقم 2
3- محول مخطط قرية المنصورة 1
4- محول مخطط قرية الحبيل رقم1
5- محول مخطط قرية الحبيل رقم 2
6- محول مخطط قرية الكدمة 1
7- محول مخطط قرية الجردوف 1
8- محول مخطط قرية كود دعيس1
9- محول مخطط قرية الزايده 1

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